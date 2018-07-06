В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района

06.07.2018 13:18

Министерство внутренних дел предлагает начать поэтапную деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района. Об этом во время научно-практического семинара "Стратегия восстановления целостности Украины" заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНН.

Варченко считает, что необходимо “вернуть победу на повестку дня”, а для этого необходимо ввести на Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН.

“Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ООНовской миссии. 3000 человек хватит, чтобы зайти в эти регионы”, — заявил Варченко.

Вместе с тем он отметил, что освободить эти регионы можно только тогда, когда будет окончательно принято решение о полном освобождении Украины. Освобождение Горловки и Новоазовского района возможно только в комплексе мер по освобождению Украины.

“Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги”, — отметил он.

Как сообщалось ранее, глава МВД Арсен Аваков обсудил план деоккупации Донбасса с представителями Атлантического совета.

Источник: https://from-ua.com