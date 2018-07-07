- Оккупанты Донбасса откровенно рассказали, как пытали, грабили и убивали19:00
- Под Мариуполем поймали боевика18:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса18:23
- На Донбасском фронте сегодня днем почти не стреляли18:20
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина18:00
- Возлюби Захарченко: в "ДНР" культивируют главаря "республики"17:40
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ17:20
- Стало известно, откуда оккупанты Донбасса изгнали СММ ОБСЕ17:00
- Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы16:40
- В прифронтовом Зайцево сегодня была магия16:20
Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
Руководитель "Всеукраинской ассоциации переселенцев" Руслан Калинин, который сам является переселенцем, рассказал о том, как грабят людей во время "буферных перевозок". Речь о перевозках людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе, между КПВВ и блокпостами первого рубежа.
"Суть проблемы следующая. Когда человек пересекает линию разграничения и едет из ОРДЛО на территорию, подконтрольную Украине, он проходит через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ), а затем через блокпост, - пишет Руслан на своей странице в Фейсбуке. - При этом пеший проход между КПВВ и блокпостом запрещен. Расстояние в 500 метров люди обязаны проезжать на автобусе. Перевозками этими, согласно распоряжению главы Донецкой ОВГА, должно заниматься коммунальное предприятие "Автотранспортное предприятие" (КП "АТП")".
В реальности, по словам Калинина, это КП "АТП" нанимает для перевозок подрядчиков.
"Например, в Марьинке перевозкой пассажиров в буферной зоне по заказу КП "АТП" занимается ФОП Дикарев Александр Павлович. При этом по закону подрядчик должен перевозить людей бесплатно, а заказчик (коммунальное предприятие) должен компенсировать ему затраты. Но на самом деле за проезд предприниматель взимает с людей плату в 10 грн. Учитывая, что расстояние между КПВВ и БП - несколько сотен метров, это очевидный грабеж. Но люди вынуждены платить, поскольку пройти пешком нельзя. Нет альтернативы, - отмечает руководитель ВАП. - Казалось бы, 10 гривен - не очень большие деньги. Но для пенсионеров, которые в чаще всего пересекают линию разграничения, это весомая сумма, поскольку люди эти привыкли выживать на гроши и считать каждую копейку. А вот перевозчик буквально лопается от дармовых денег. Ведь расход топлива минимален, а через линию разграничения едут десятки тысяч людей".
По словам Руслана Калинина, полученные наличные средства никак не учитываются, ни один документ, подтверждающий получения наличных не выдается.
"Очевидно, что имеет место организация преступной схемы теневого оборота наличных без уплаты налогов, в которой задействованы чиновники ОГА вместе с КП "АТП" и местными перевозчиками, поскольку КП "АТП" не имеет ни собственной материально-технической базы, ни рабочих, - продолжает глава ВАП. - Проблему уже заметили. Одна гражданка уже подала на перевозчика в суд и выиграла дело. Решением Селидовского городского суда от 12.06.2018р. по Делу №357/1414/18 был установлен факт безосновательного требования оплаты за проезд на маршруте регулярных специальных перевозок "БП Марьинка-КПВВ Марьинка". Следовательно, действия КП "АТП" по взысканию платы за проезд с пассажиров между блокпостами первого и второго рубежей являются незаконными. Тем не менее, поборы продолжаются".
Главу ВАП удивляет цинизм ситуации. "Чиновники в корыстных целях используют тяжелую ситуацию, в которую попали люди, пытаются обмануть и обобрать даже в мелочах, как мелкие воришки, - негодует Калинин. - Сложившаяся ситуация недопустима, и я прошу журналистов обратить внимание на это беззаконие".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, перевозки
- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что
- Утро Дня Независимости у донбасских блокпостов: КПВВ "Марьинка" огорчила, другие порадовали
- Донбасские КПВВ встретили хмурое утро среды очередями
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: версия соцсетей
- Оккупанты Донбасса откровенно рассказали, как пытали, грабили и убивали19:00
- Под Мариуполем поймали боевика18:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса18:23
- На Донбасском фронте сегодня днем почти не стреляли18:20
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина18:00
- Возлюби Захарченко: в "ДНР" культивируют главаря "республики"17:40
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ17:20
- Стало известно, откуда оккупанты Донбасса изгнали СММ ОБСЕ17:00
- Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы16:40
- В прифронтовом Зайцево сегодня была магия16:20
- Оккупанты Донбасса откровенно рассказали, как пытали, грабили и убивали19:00
- Под Мариуполем поймали боевика18:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса18:23
- На Донбасском фронте сегодня днем почти не стреляли18:20
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина18:00
- Возлюби Захарченко: в "ДНР" культивируют главаря "республики"17:40
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ17:20
- Стало известно, откуда оккупанты Донбасса изгнали СММ ОБСЕ17:00
- Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы16:40
- В прифронтовом Зайцево сегодня была магия16:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке