Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы

07.07.2018 16:40

Военнослужащая Виктория Руденко сообщила, что двое снайперов, которых в ночь на 7 июля ликвидировали на Донбассе бойцы Объединенных сил, оказались российскими профессиональными военными.



"Эти два снайпера, которых "деактивировали" наши спецы этой ночью, не сепарские недоучки, а профессиональные московские снайперы-инструкторы, - пишет Виктория на своей странице в Фейсбуке. - Приехали учить сепаров, как правильно укров мочить, а тут такая неприятность - антиснайперские мероприятия в разгаре".





По словам Руденко, сегодня утром ликвидированных инструкторов грузом "200" отправили через границу в Ростов-на-Дону.

Отметим, что ранее о ликвидации вражеских снайперов сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе.