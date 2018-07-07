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Архив - Донецкая область

Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска

07.07.2018 21:00
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Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине (МинВОТ) сообщило, что в июне линию разграничения на Донбассе пересекло почти 1,2 млн человек.

В МинВОТ отмечают, что в первый месяц лета через КПВВ в Донецкой области проследовало 895 тыс. человек, через КПВВ "Станица Луганская" на Луганщине – почти 294 тыс. человек.

По сравнению с маем, зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,64%, в Луганской - на 8,69%.

Наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ "Станица Луганская" - 293 900 человек.

КПВВ "Марьинка" пересекли 290 200 человек и 55 000 транспортных средств;

КПВВ "Майорск" - 243 400 человек и 30 800 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" - 238 200 человек и 46 600 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" - 123 200 человек и 26 400 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями на неподконтрольную часть Донбасса было доставлено гуманитарных грузов:

продуктов питания - 575,3 тонн;

строительных материалов - 28,3 тонн;

медицинских препаратов - 19,7 тонн.




Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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