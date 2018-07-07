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На Донбасском фронте произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты
За прошедшие сутки, 6 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное с 1 июля перемирие почти по всей линии соприкосновения. Противник вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты.
По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), противник вчера 30 раз обстрелял позиции защитников Украины. Подчеркивается, что подразделения ОС стойко удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.
На Попаснянском и Светлодарском направлениях противник вчера открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.
На Горловском направлении оккупанты били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ОС в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.
На Донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовка Вторая, Новотроицкого и Каменки. В районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
На Мариупольском направлении российские оккупанты 12 раз, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливали позиции ОС в районах населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, по украинским воинам в Широкино били противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июля, в районе ООС обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.
Также из утренней сводки пресс-центра ООС стало известно, что сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях.
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, оккупанты, ООС
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