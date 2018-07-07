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Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:00
Сегодня, 7 июля, Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.
По данным пограничников, ситуация на полдень субботы следующая:
КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;
КПВВ "Майорское" - 5 транспортных средств;
КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Гнутово" - 0 транспортных средств.
***
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовкa
Блокпост Горловка.
10-30 выезд. Горловка.
90 легковых авто. 19 автобус. 30 чел пешеходной очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
10-30 Нулевой украинский в сторону Курахово до 30 машин, пешая много, около 250
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 На Еленовке шустро пропускает, в пять рядов фактически, но машин до поворота, штук 100. Пеших на два бусика на остановке. И за нами уже две маршрутки.
8-30 На Еленовке в сторону Украины до поворота. Льготы около 20 машин было минут сорок назад.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
***
Напомним, что сегодня утром в четырех КПВВ скопилось 220 авто.
Отметим, что пересекать донбасскую линию соприкосновения стали чаще.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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