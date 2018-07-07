Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе

07.07.2018 10:24

Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко сообщила, что в ночь на 7 июля бойцы Объединенных сил ликвидировали на Донбассе двоих снайперов противника.



«Ребята мои отзвонились… Сепарню немного погоняли по лесу, «зажмурили» двух снайперов и все вернулись живые и здоровые», - пишет на своей странице в Фейсбуке Виктория, которая сейчас приходит в себя после ранения.





Отметим, что ранее о ликвидации вражеских снайперов сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе.