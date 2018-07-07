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Сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях
07.07.2018 07:15
Сегодня, 7 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе продолжаются обстрелы, несмотря на "хлебное перемирие" (должно было начаться с 1 июля).
В течение текущих суток оккупанты два раза открывался огонь по позициям защитников Украины.
"Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Луганском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Нового Айдара и Широкино", - сообщает пресс-центр ООС, подчеркивая, что за текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июля, в районе ООС обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.
Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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