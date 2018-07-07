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Архив - Донецкая область

Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела

07.07.2018 12:40
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Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела

Полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на линии Донбасского фронта сегодня, 7 июля.

"Начиная с полуночи по состоянию на 11.00 зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела, - уверяет Гуцуляк. - Пехотное вооружение российско-оккупационные войска применяли после полуночи по защитникам Старого Айдара, и около двух с половиной часов - по защитникам Широкино".

По словам полковника, с начала текущих суток в результате боевых действий потерь среди военнослужащих ОС нет.

Ранее появилась новая карта обстрелов из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июля, в районе ООС произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты.

Обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.



Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, ООС
 
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