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Архив - Донецкая область

Стало известно, откуда оккупанты Донбасса изгнали СММ ОБСЕ

07.07.2018 17:00
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Стало известно, откуда оккупанты Донбасса изгнали СММ ОБСЕ

Оккупанты Донбасса продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 6 июля.

Так, два вооруженных члена незаконных вооруженных формирований (НВФ) на блокпосте возле н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) снова не разрешили наблюдателям проехать в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), ссылаясь на "соображения безопасности".

Восемь вооруженных боевиков на блокпосте, расположенном в 2,5 км к северо-западу от Безыменного, не разрешили патрулю Миссии проехать далее на запад по дороге в направлении Саханки и Пикуз.

Вооруженный член НВФ отказал патрулю Миссии в доступе к постоянному месту хранения вооружения в неподконтрольном районе Луганской области.

Шесть вооруженных членов НВФ отказали патрулю Миссии в проезде к н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка).



Теги: Донбасс, блокпост, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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