Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха

07.07.2018 11:20

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июля), по обе стороны донбасской линии разграничения наблюдается скопление бронетехники и другого вооружения.



4 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи н. п. Староласпа (неподконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка), размещенных там в нарушение линий отвода.



5 июля наблюдатели видели 3 танка (Т-64) на платформах для транспортирования, которые следовали в западном направлении по дороге к юго-западу от н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), что также является нарушением линий отвода.



4 июля за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольном правительству районе БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) вблизи жилого района в н. п. Новооленевка (48 км к северо-западу от Донецка).



За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах по данным воздушного наблюдения от 2 июля обнаружено 12 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска) и 17 танков (неустановленного типа) возле н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска). По данным воздушного наблюдения в вышеупомянутом районе также обнаружено наличие 80 боевых бронированных машин (неустановленного типа).



На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 2 июля также зафиксировано 18 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) вблизи Бугаевки.



В подконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 4 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 4 противотанковые пушки (МТ-12). Миссия также впервые зафиксировала наличие 3 противотанковых управляемых ракетных комплексов (9П149 "Штурм-С", 130 мм).



Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооруженных сил Украины, расположенное за пределами соответствующих линий отвода в Донецкой области, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 8 танков (Т-64).



Миссия зафиксировала боевые бронированные машины, зенитную установку, свежевырытые траншеи и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. 4 июля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 2 боевые машины пехоты (БМП-2) вблизи н. п. Красногоровка (21 км к западу от Донецка) и 2 БМП-2 к югу от н. п. Пески (11 км к северо-западу от Донецка). 5 июля наблюдатели видели 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) неподалеку от н. п. Александрополье (71 км к западу от Луганска), 3 БМП-1 на платформах для транспортирования возле Марьинки, а также 1 БТР-70 к юго-западу от н. п. Сухая Балка (36 км к северу от Донецка).



4 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 боевую бронированную машину (типа БМП) вблизи н. п. Стылая (34 км к югу от Донецка), 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) и 1 МТ-ЛБ неподалеку от Петровского, а также 1 БМП-1 и 1 МТ-ЛБ в Староласпе. 5 июля наблюдатели видели свежие следы боевых бронированных машин на дороге между Ясиноватой и н. п. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка).