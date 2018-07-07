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Архив - Донецкая область

Угроза с воздуха: новые данные из зоны ООС на Донбассе

07.07.2018 14:20
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Угроза с воздуха: новые данные из зоны ООС на Донбассе

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил сегодня, 7 июля, что противник продолжает вести разведку позиций защитников Украины с использованием БПЛА.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 5 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два из них удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - сообщил Бондарчук.



Теги: Донбасс, разведка, беспилотник, ООС
 
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