Увеличилось пересечение донбасской линии соприкосновения

07.07.2018 08:33

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 6 июля, отмечается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.



Всего за минувшие сутки через контрольные пункты последовало 41,3 тысячи человек и 5800 транспортных средств. Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом



"Майорск" - 8320 человек и 1030 транспортных средств;



"Марьинка" - 9740 человек и 1910 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8850 человек и 1820 транспортных средств;



"Гнутово" - 4400 человек и 1040 транспортных средств;



"Станица Луганская" - более 10 тыс. человек.