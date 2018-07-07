В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров

07.07.2018 12:51

Руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько (экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ) сообщила о массовом обыске в оккупированном Донецке.



На своей странице в соцсети Фейсбук Цыбулько привела такое сообщение из Донецка: "Местные менты с утра устроили повальный обыск на центральной антикварке (он же "клуб коллекционеров"). Формальный повод: торговля украинской символикой, которую вывесили в городе на День Конституции".

Ранее сообщалось, что в т.н. "ДНР" начали грабить банковские хранилища.