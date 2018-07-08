Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда

08.07.2018 22:20

Представители Благотворительного фонда "Право на защиту" опровергли заявления Кабинета министров Украины о якобы сокращении проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).



На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заместитель министра социальной политики Николай Шамбор, отметил, что в течение первых шести месяцев 2018-го Пенсионный фонд (ПФУ) выплатил более пенсий, чем за весь 2017 год. Он связал это с упрощением системы проверок переселенцев и подчеркнул, что за 5 месяцев количество проверок в Украине сократилось на 43%.



На самом деле проверки стали более строгими, сообщает AVDEEVKA.CITY. Правовой аналитик БФ "Право на защиту" Анастасия Одинцова отмечает, что по отчетам ПФУ в апреле текущего года пенсии получили 562 тыс. человек, а в мае - 501,9 тыс.



Напомним, согласно постановлению Кабмина №365 от 8 июня 2016 пенсия ВПЛ может быть приостановлена по представлению СБУ, информации пограничной службы в случае пересечения линии разграничения с оккупированной территории или, если лицо не проживает по месту регистрации ВПЛ. С апреля 2017 года на основании информации органов СБУ выплату пенсий приостановили 202,2 тыс. переселенцам. За возобновлением пенсий (по состоянию на 24 апреля 2017 года) обратилось 123,5 тыс. таких пенсионеров, а выплаты возобновили лишь 91,6 тыс.



"Согласно Конституции Украины, пенсионные выплаты и изменения в них осуществляются исключительно в соответствии с Законом "Об общеобязательном пенсионном страховании". В решении Верховного Суда по образцовому делу, ведение которой обеспечивал БФ "Право на защиту", говорится, что статья 49 этого закона содержит исчерпывающий перечень, по которому можно остановить выплаты пенсий. Списки СБУ или проверки в этот перечень не входят, - указала Анастасия Одинцова. - К тому же, нормативно-правовые акты Кабмина - это подзаконные акты, поэтому они не могут ограничивать права, установленные законами".



С момента принятия дискриминационного и антиконституционного постановления Кабмина БФ "Право на защиту" обеспечил ведение 528 дел. Из них 12 бенефициаров не дожили до получения пенсий. Двое из пенсионеров имели положительное решение, но не дождались выполнения.



"Верховный Суд Украины принял решение по образцовому делу в пользу истца. ПФУ подал апелляционную жалобу. Рассмотрение состоится 4 сентября. Поэтому все похожие дела, где пенсионеров лишили пенсий по спискам СБУ или другими верификациями, приостановлены до вынесения окончательного решения. Мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь она может привести к тому, что некоторые пенсионеры не доживут до вынесения решений и получения пенсий", - подчеркнула Анастасия Одинцова.



Напомним, что в начале мая общественники сообщили: с выплатами пенсий ВПЛ вновь начались проблемы. Представительница Общественной организации "Донбасс SOS" Наталья Юрлова сообщила, что нардепы и общественники добиваются отставки министра социальной политики Андрея Ревы, которого обвиняют в атаке на переселенцев.



4 июля Киевский апелляционный административный суд своим решением отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие ВПЛ проходить проверки.