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Цимбалюк о российской агрессии на Донбассе: Начинают долбить уже не по мячу, а из пушек
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве, прокомментировал идущий в РФ Чемпионат мира по футболу и войну, не утихающую на Донбассе.
"Говорят, футбол объединяет. Это касается многих стран и народов, но не всех. Некоторые - "избранные" - события на спортивных аренах переводят в режим "можем повторить". Начинают долбить уже не по мячу, а из пушек. Причём долбят по вам из орудий в основном по ночам, а днём размышляют о "братских народах" и ещё обижаются, что их футбольную команду не поддерживают, - пишет Роман на своей странице в Фейсбуке. - И вот их угомонили на арене, но на земле это сделать намного сложнее. Это не футбол. Здесь они игнорируют любые правила, договорённости и нормы морали".
Напомним, что 7 июля российские оккупационные войска 13 раз нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Потерь в рядах защитников Украины нет.
Сегодня оккупанты стреляли на Мариупольском направлении.
Напомним, что вечером 7 июля в последнем четвертьфинальном матче проходящего в РФ чемпионата мира по футболу сборная России проиграла сборной Хорватии по пенальти.
Российский журналист, военный корреспондент, ветеран двух чеченских войн (который давно стал пацифистом), создатель независимого проекта "Журналистика без посредников" Аркадий Бабченко, который недавно стал участником спецоперации СБУ по выявлению киллеров (т.н. "список Бабченко") необычно прокомментировал проигрыш сборной РФ.
Теги: Россия, Донбасс, футбол, война, ЧМ-2018, обстрелы
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