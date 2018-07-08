Донбасс: ОС боролись с воздушной разведкой противника

08.07.2018 14:50

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что зафиксированы новые попытки оккупантов Донбасса с помощью беспилотников разведать позиции ОС.



"За сутки средствами ПВО зафиксировано 4 случая пролета вражеских БПЛА, два из которых идентифицированы как "Орлан-10" российского производства. Все они совершали полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины", - рассказал Бондарчук.



По его словам, с целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.