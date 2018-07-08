Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход

08.07.2018 19:30

Лидер ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе набирает обороты "снайперская война" с применением как отдельных снайперов, так и специально подготовленных снайперских групп.



"Недавно у оккупированной Горловки от снайперского огня погибли двое украинских бойцов. Первым погиб Валерий Шишак. Вместе с ним погиб Андрей Волос, - напоминает Снегирев на сайте obozrevatel.com. - В свое время, аналитический отдел ГИ "Правое Дело" сообщал о том, что на территории Ростовской области созданы вербовочные пункты и тренировочные базы, в которых боевики самопровозглашенных "республик" и так называемые "добровольцы" проходят специальную подготовку".



По информации ГИ "Правое Дело", на тренировочной базе, расположенной на территории базы отдыха "Полюс" по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 94/119, состоялся выпуск "курсантов", которые после сдачи соответствующих "экзаменов" пополнили ряды боевиков "ДНР" и "ЛНР".



"Полигон, на котором "курсанты" проходят военную подготовку, находится вблизи села Персиановский Октябрьского района Ростовской области. Набор "добровольцев" осуществляется на материальной основе. Тренировочные базы и воспитательные лагеря созданы на базе Главного Разведывательного Управления ГШ ВС РФ, - делится Снегирев. - После соответствующего подготовки, "курсанты" центров подготовки диверсионных групп отбывают на территорию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей для сдачи "выпускных экзаменов" в условиях реальных боевых действий".



Лидер ГИ "Права справа" отмечает, что недавно на территории оккупированных районов Донецкой области, а именно: на Макеевском тактическом полигоне проходили тактико-специальные учения снайперских групп боевиков. Аналогичные учения снайперских групп боевиков прошли и на полигонах "народной милиции ЛНР". В ходе учений боевики отрабатывали свои действия в упражнениях связанных со спецификой боевой работы снайпера.



Кстати, представитель Минобороны Украины Александр Мотузняк недавно заявил, что подразделения боевиков "ДНР" и "ЛНР" укомплектовываются командирами и снайперами, которые прошли подготовку на базах регулярной армии РФ или в частных военных компаниях России.

Напомним, что вчер военнослужащая Виктория Руденко сообщила, что двое снайперов, которых в ночь на 7 июля ликвидировали на Донбассе бойцы Объединенных сил, оказались российскими профессиональными военными.