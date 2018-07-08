Дончанка: Что за гадость рашисты выпускали из этих снарядов на людей и на территорию?

08.07.2018 07:00

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о странных последствиях обстрелов родного города, которые, по ее словам, проводили российские оккупанты.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. Когда во время обстрелов 2014 года летало через нас или рядом, то воздух имел специфический запах.

И запах пороха, и запах каких-то неприятных примесей.

Если летело чётко над нами или заносило на нас ветром этот запах, то часто и трава, и кусты, и листья на деревьях, и вся земля была покрыта мелкой металлической стружкой.

А какой химический состав был у всего этого, трудно себе даже предположить.

После очередных обстрелов, оголились ветки на деревьях. Как будто их выжгло. Так же у всех соседей.

Вот стоит себе дерево, а пара больших веток у взрослого дерева, становятся голыми, как будто больные. Листья посохли, но плоды остались.

Время идёт. Наблюдаем. На этих ветках замедлился процесс созревания плодов.

Если все абрикосы с дерева в 2014-м мы доели в августе, то на этих пострадавших ветках развитие, как замерло и только в конце сентября абрикоски стали медленно дозревать.

Но есть их было страшно.

Осенью думали спилить те ветки, но решили всё же посмотреть, что будет дальше.

Весной они вдруг ожили. Сухие ветки покрылись зеленью.



И вот четвертое лето после обстрелов 2014-го.

На тех пострадавших ветках есть листочки и есть плоды. Но они меньшего размера, чем на всём остальном дереве.

Везде абрикоса крупная. Сорт такой хороший. А на этих ветках гораздо меньше. Прямо видно, как они отличаются в размерах.



Что за гадость рашисты выпускали из этих снарядов на людей и на территорию?

Пока снаряд летит, чтобы где-то взорваться и убить. Он ещё что-то из себя испускает.

Явно это не полезно для здоровья.

Есть такая поговорка "ты пороха не нюхал".

А мы нюхали.

И порох нюхали и ещё какую-то гадость…"

Напомним, что 7 июля основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил о возможном начале экологической катастрофы на Донбассе.