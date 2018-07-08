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Хуг пояснил, что нужно сделать для реальной тишины на Донбассе
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что во время так называемого "хлебного перемирия" (должно было начаться с 1 июля, но так толком и не заработало) СММ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе. Однако "первопричина насилия не устранена", отметил Хуг.
"Вначале мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого выпал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем", - сказал господин Хуг в интервью Общественному радио.
По его словам, первопричинами насилия является близкое расположение позиций ВСУ и незаконных вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.
"Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции слишком близко друг к другу, - пояснил Хуг. - Приказ об отводе тяжелого вооружения. Все эти мероприятия уже были согласованы в Минске. Не должны приниматься новые соглашения, нужно имплементировать достигнутые договоренности. Для этого должна быть воля, правильный посыл и коммуникация. Эти мероприятия должны выполняться по принципу зеркальности".
Теги: Донбасс, вооружение, обстрелы, СММ ОБСЕ, Хуг
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