Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть

08.07.2018 21:00

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш принял участие в круглом столе "Переходное правосудие, демилитаризация, прочный мир: опыт Колумбии для Украины", который состоялся в Киеве в рамках четвертой Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".



К участию в круглом столе, на котором основной доклад подготовил бывший министр внутренних дел Колумбии, полномочный переговорщик Гаванского переговорного процесса Хуан Фернандо Кристо, были также приглашены народные депутаты, правозащитники, представители общественных организаций, сообщает сайт МинВОТ.



Вооруженный конфликт в Колумбии длился около 60 лет, за это время погибли более 220 тыс. человек, десятки тысяч человек пропали без вести и были похищены, почти 7 млн человек являются внутренне перемещенными лицами, 8 млн человек признаны жертвами конфликта.



Различные правительства Колумбии несколько раз пытались решить конфликт мирным путем (1982-1987, 1991-1992, 1998-2002). Однако только в 2016 году Колумбийское правительство и Революционные Вооруженные Силы Колумбии (FARC) подписали мирное соглашение после почти четырех лет мирных переговоров в Гаване.



После подписания этого документа в течение следующих 10 лет по всей Колумбии осуществляться мероприятия по развитию мира, мирной интеграции в каждом секторе по территориальному подходу, который должен мотивировать участие в этом процессе всех граждан Колумбии, создавая положительное влияние, предоставляя закрепленные в законодательных актах права жертвам конфликта и гарантируя благополучие каждого.



Решение многолетнего конфликта в Колумбии имеет существенные отличия по сравнению с ситуацией на Донбассе, однако опыт мирного урегулирования конфликта в Колумбии может быть использован в Украине при разработке стратегий коммуникации политических процессов, связанных с урегулированием конфликта, программ разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших участников конфликта, работы с жертвами конфликта, определении роли полицейских и вооруженных сил в постконфликтный период, создании новых моделей участия полиции в работе с населением освобожденных территорий, экономической реабилитации сельских районов.



Во время круглого стола Вадим Черныш отметил, что в сегодняшних условиях крайне необходимо поддерживать все возможные каналы коммуникации с людьми на оккупированном Донбассе. Ведь главная задача государства - возвращение граждан в конституционное поле Украины и восстановление территориальной целостности.



"Государство должно решить множество вопросов для облегчения жизни людей, страдающих от конфликта, - отметил министр. - В частности, необходимо изменить подходы некоторых органов власти относительно процедур пересечения линии соприкосновения, необходимо двигаться в направлении либерализации правил и всячески поддерживать и углублять коммуникацию с нашими гражданами в оккупации".



Глава МинВОт напомнил, что полтора года назад правительство утвердило соответствующий План мероприятий для поддержки связей с жителями оккупированных территорий. Он включает широкий спектр направлений, это и спорт, и культура, и искусство, и экономическое содействие, и приближение государственных сервисов для удобства людей, пересекающих линию соприкосновения.



"Активность государства в этом очень важна, но часто демократические процедуры, к сожалению, замедляют процесс принятия решений. Я считаю также, что нам сегодня необходимо говорить о вопросах справедливой ответственности, а не отталкивать и запугивать мирное население в оккупации неотвратимым и всесторонним наказанием, - отметил Черныш. - Люди, которые не совершили преступлений, не держали в руках оружие, не должны выпадать из нашего украинского пространства, по всем направлениям. Следует отметить, что План, о котором я говорю, частично нашел отражение и в новом законе о так называемой деоккупации".