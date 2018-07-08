Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду

08.07.2018 19:45

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак, которого недавно прочили в новые губернаторы Донетчины, считает, что Россия может согласиться на введение миротворческого контингента на Донбасс.



"Алгоритм действий такой: Совет безопасности ООН принимает решение о том, что будет международная миссия ООН, военная миссия, принимает решение о полицейской миссии и о международной администрации. У нас расчеты о необходимом военном компоненте уже проведены группой Расмуссена. Расчеты полицейской миссии тоже группа Расмуссена сделала", – пояснил Грымчак в интервью на ТК "112 Украина".



По словам замминистра, несмотря на то, что у Украины есть свои расчеты о численности миротворческого контингента на Донбассе, всё это должна просчитать экспертная группа, направленная генеральным секретарем ООН.



"И назначается временная международная или переходная администрация. На сегодняшний день у нас есть согласие около 40 стран, которые готовы выделить военный и полицейский контингент, и ведутся переговоры о том, кто может возглавить эту миссию", – продолжил Грымчак.



Он отметил, что со стороны Украины необходимо будет принять на законодательном уровне документ, которым нахождение миротворческого контингента на Донбассе будет разрешено.



"Любые иностранные военные могут находиться на нашей территории только после согласия на это Верховной Рады", – пояснил замглавы МинВОТ.



Грымчак также убежден, что мировому сообществу удастся убедить Россию, чтобы она дала свое согласие на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Он также не исключил, что РФ могут лишить права вето в Совбезе ООН.



"В другом случае, продолжение политики, которую сейчас ведет Россия, обойдется ей намного дороже", – считает Грымчак.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".