- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак, которого недавно прочили в новые губернаторы Донетчины, считает, что Россия может согласиться на введение миротворческого контингента на Донбасс.
"Алгоритм действий такой: Совет безопасности ООН принимает решение о том, что будет международная миссия ООН, военная миссия, принимает решение о полицейской миссии и о международной администрации. У нас расчеты о необходимом военном компоненте уже проведены группой Расмуссена. Расчеты полицейской миссии тоже группа Расмуссена сделала", – пояснил Грымчак в интервью на ТК "112 Украина".
По словам замминистра, несмотря на то, что у Украины есть свои расчеты о численности миротворческого контингента на Донбассе, всё это должна просчитать экспертная группа, направленная генеральным секретарем ООН.
"И назначается временная международная или переходная администрация. На сегодняшний день у нас есть согласие около 40 стран, которые готовы выделить военный и полицейский контингент, и ведутся переговоры о том, кто может возглавить эту миссию", – продолжил Грымчак.
Он отметил, что со стороны Украины необходимо будет принять на законодательном уровне документ, которым нахождение миротворческого контингента на Донбассе будет разрешено.
"Любые иностранные военные могут находиться на нашей территории только после согласия на это Верховной Рады", – пояснил замглавы МинВОТ.
Грымчак также убежден, что мировому сообществу удастся убедить Россию, чтобы она дала свое согласие на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Он также не исключил, что РФ могут лишить права вето в Совбезе ООН.
"В другом случае, продолжение политики, которую сейчас ведет Россия, обойдется ей намного дороже", – считает Грымчак.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.
Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
- В Международном суде ООН обнародовали подробности иска Украины к России
- В нападении на Марьинку обвинили РФ
- Совет Европы: В Украине от ненависти страдают цыгане и геи
- Глава МИД: "Россия не намерена присоединять юго-восток Украины"
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс
- Делегации ПАСЕ и ООН выяснили в Донецке, кого выбирает Донбасс (ФОТО)
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- В Горловке люди озадачены происходящим в городе
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ