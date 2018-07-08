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Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
В последнее время участились новости о том, что на неподконтрольной части Донбасса (т.н. "ДНР" и "ЛНР") проводятся мероприятия мобилизационного характера. Причем довольно активно, чуть ли не "под дулом автомата". Чем это может обернуться?
Издание Depo.ua отмечает, что недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются "мобилизационные мероприятия" российских оккупантов.
Украинским разведчикам удалось установить, что местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты". В дальнейшем для этих лиц проводятся сборы сроком от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 АК (так называемая "армия "ДНР") и 2 АК (так называемая "армия "ЛНР") российско-оккупационных войск.
Это далеко не первый случай подобной "мобилизации" в "Л-ДНР". Достаточно вспомнить "первый в истории "ДНР" военно-полевой сбор резервистов", который состоялся в апреле 2017-го года. Тогда на общевойсковой полигон вблизи города Чистяково (бывший Торез) согнали по разным данным от 20 до 30 тысяч человек из всех городов так называемой "республики", которым выдали аж 150 автоматов на всех, отмечает Depo.ua. И напоминает, что тогда "мобилизация" так и не вышла за рамки пиар-акции. А все пафосные слова о том, что "это кадровый резерв "армии "ДНР" на случай возобновления масштабных боевых действий", так и остались словами.
Сейчас, по разным данным, в Донецкой и Луганской областях находится около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих и 35 тысяч боевиков.
"Во время АТО этого вполне хватало для мелких провокаций на линии разграничения и запугивания прифронтовых городов. Однако, события последних двух месяцев, а именно - начало Операции Объединенных сил, не только привели к большим потерям со стороны российско-террористических войск, но и изрядно напугали военное командование как обеих "республик", так и их кремлевских кураторов. Ведь Вооруженные силы Украины не только уверенно отражали все атаки боевиков, но и довольно успешно контратаковали, результатом чего стали новые достижения по всей линии фронта: близ Желобка, Горловки, Марьинки, на Светлодарской дуги и так далее", - пишет Depo.ua.
По мнению издания, оптимисты вполне вправе думать, что террористы:
а) паникуют;
б) не справляются основными силами;
в) несут значительные потери.
И контексте этого нынешняя "мобилизация" выглядит своеобразным паническим латанием дыр в боевых порядках террористических бандформирований, главари которых боятся наступления украинских войск в преддверии президентских выборов (есть мнение, что Петру Порошенко для повторного переизбрания необходима военная победа с освобождением новых территорий).
Но существует и другой - более пессимистичный сценарий, который заключается в подготовке России к наступлению на контролируемую Киевом территорию Украины.
"Об этом косвенно свидетельствуют достаточно много факторов - от российских провокаций на Азовском море и бряцании ядерным оружием на границе нового потока беженцев из Сирии (спровоцированного в том числе военными действиями России), который вскоре достигнет Европы и еще больше пошатнет и без того неустойчивое политическое положение правительств топ-государств, которые поддерживают Украину, - отмечает Depo.ua. - Определенная логика в этом есть, ведь Россия находится на грани финансового краха - цивилизованный мир не только не отменил санкции, но и четко дал понять, что отменит их только в обмен на возврат Крыма Украине. А раз Путин не может дать своему народу хлеба, значит будет пытаться "накормить" его зрелищем. По сути, ничего другого ему не остается. Другое дело, будет ли это "зрелище" связано с Украиной, или нет?"
Издание подчеркивает, что не исключен также вариант, что Путин просто "играет мускулами" в ответ на демонстрацию Украиной силы в рамках ООС. Впрочем, этот вариант также не исключает широкомасштабного военного столкновения.
"Как бы там не было, а Донбасс сейчас напоминает пороховую бочку, которая вот-вот взорвется, - констатирует Depo.ua. - Вопрос лишь в том, каким именно будет этот взрыв: зайдут миротворцы ООН, Путин пойдет на очередное обострение, ВСУ начнут полномасштабное наступление. Однако мы об этом узнаем только по факту развития событий".
Теги: Донбасс, оккупация, мобилизация, ДНР, ООС
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