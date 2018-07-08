- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса
Основатель "Общественного телевидения Донбасса", журналист "Радио Свобода", глава правления Общественной организации "Донецкий институт информации", член Кальмиусской группы (объединения украинских аналитиков, цель которого восстановление государственного суверенитета на временно оккупированных территориях) Алексей Мацука представил новинки дезинформации от российских оккупантов, выловленные в Сети.
Вот этот набор фейков:
😂"Богатые люди из западных стран могут купить право убивать мирных жителей на Донбассе, это "сафари" обеспечивается украинской армией" ("Мининформ ДНР"),
🤗"Украинские зомби", сражающиеся с выстрелом в голову, реальны. Из могил вылезли настоящие живые мертвецы – нацистские зомби" (телеканал "Звезда"),
😛"Французские таможенники в аэропорту Орли перехватили партию донорских органов, незаконно вывезенную из Украины. Контейнер содержал "более 200 носовых перегородок и сфинктеров ануса. Отправитель — Днепропетровский клинический военный госпиталь",
😜"Военкомат (Украины) устроил облаву на призывников в монастыре. Монастырь был окружен и обыскан, военные пытались найти молодых людей, уклоняющихся от службы в армии".
😝"В армии Украины началась эпидемия чумы
Возможной причиной такого заболевания является некачественное питание подконтрольных Киеву силовиков" (РЕН ТВ)
"А вообще, конечно, удивительно как это все координируется и придумывается. Сфинктеры в сумках! Хотя, теперь это воспринимается как анекдоты. Когда то была газета "Спид инфо" и "Интересная газета". Так вот, похоже, копирайтеры поменяли место работы", - резюмирует Мацука.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, пропаганда, ДНР
- Знаменитая Масяня попала в эпицентр информационной войны (ВИДЕО)
- Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»
- Российские СМИ дорисовали портрет Путина на футболке лидера Rammstein
- На "рашаТВ" началась новая волна антиукраинской истерии. Ждем обострения
- В Славянске назвали способы борьбы с российской пропагандой
- Пропаганда в российских СМИ: Детям Донбасса положено играть в грязи
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- В Горловке люди озадачены происходящим в городе
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ