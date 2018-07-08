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Архив - Донецкая область

Один выстрел успокоил противника в районе Авдеевки

08.07.2018 08:00
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Один выстрел успокоил противника в районе Авдеевки

Волонтер Юрий Мысягин опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео уничтожения позиции российско-оккупационных войск в районе прифронтовой Авдеевки.

- Сколько раз уже говорили: Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке.

По словам волонтера, в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия, неожиданно появившейся Третья сила "с одного точного выстрела немного утихомирила врага".



Об этом пишет avdeevka.city, отмечая, что в условиях гибридной войны Третьей силой защитники Украины называют неофициально помогающих им воинов.

За прошедшие сутки, 7 июля, российские оккупационные войска 13 раз нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения.



Теги: Донбасс, Авдеевка, выстрел, оккупанты
 
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