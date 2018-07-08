Пограничники сообщили о ситуации на донбасских КПВВ на 12:00

08.07.2018 12:33

Представители Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщили данные о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 12:00.



По данным пограничников, в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12.00 8 июля ни в одном из КПВВ ("Станица Луганская", "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое", КПВВ "Гнутово") очередей не наблюдается.

Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 205 авто.



Отметим, что 7 июля отмечалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через донбасские КПВВ.



Напомним, что на КПВВ "Станица Луганская" сегодня раскрыли аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс.