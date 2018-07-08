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Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горячих точек стало меньше
08.07.2018 13:04
Сегодня, 8 июля, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на начало текущих суток, видно, что обстрелов стал значительно меньше. Практически все они пришлись на Донецкую область.
Напомним, что 7 июля российские оккупационные войска 13 раз нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Потерь в рядах защитников Украины нет.
Сегодня оккупанты стреляли на Мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
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