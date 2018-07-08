Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горячих точек стало меньше

08.07.2018 13:04

Сегодня, 8 июля, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на начало текущих суток, видно, что обстрелов стал значительно меньше. Практически все они пришлись на Донецкую область.





Напомним, что 7 июля российские оккупационные войска 13 раз нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Потерь в рядах защитников Украины нет.



Сегодня оккупанты стреляли на Мариупольском направлении.