Путин продолжает наступление на Украину

08.07.2018 09:45

На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов. Зачем глава РФ это сделал, и как отреагировала Украина, разбирался Marker.ua.





"Украинская армия" Путина: что сделал президент РФ



Новые скандальные путинские указы были опубликованы 2 июля, на официальном портале правовой информации РФ.



В документах отмечается, что новые названия присвоены различным частям российской армии "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".



Так, 6-й танковый полк армии РФ отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский".



Одновременно с этим ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси – Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).



Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской "Ельнинской", 150-я мотострелковая дивизия – "Идрицко-Берлинской", а 933-й зенитный ракетный полк – "Верхнеднепровским". Этими наименованиями россияне зацепили не только Украину, но и Беларусь, Румынию, Германию и Польшу.



Независимый аналитик Валерий Снегирев обратил внимание на то, что ранее эти полки были расформированы.



К примеру, 68 гвардейский танковый полк (полное название "Житомирско-Берлинский краснознаменный орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк") был сформирован в 1942 году и существовал до 2005 года, после чего стал базой хранения. "Т. е. они сдали свои танки на склады, распустили личный состав, знамена сдали в центральный музей вооруженных сил РФ, – поясняет эксперт. – А теперь он не просто воссоздался. Это значит, что на основе этой базы хранения они эти танки восстановили, укомплектовали экипажами и знамя, как говорится, вернулось в боевую часть… Гвардейские – это наиболее отличившиеся части, у них даже зарплата больше".



Журналист, волонтер, редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечает, что 163-й танковый полк (теперь "Нежинский") и 68-й танковый полк ("Житомирско-Берлинский") входят в состав150-й мотострелковой дивизии, получившей наименование "Идрицко-Берлинской".



"Это название той самой 150-й дивизии, которая водружала знамя победы над рейхстагом в 1945 году. Со скандалом и грандиозным враньем, как мы помним, – пишет Бутусов. – 150-я дивизия сформирована в 2017 году специально для войны в Украине. Она расположена в районе Новочеркасска, в паре часов езды от границы с Украиной, и включена в состав новой 8-й армии Южного военного округа, в состав которой входят также 1-й и 2-й оккупационные армейские корпуса ВС РФ на Донбассе. 150-я дивизия является оперативным резервом оккупационных войск, она регулярно выдвигает свои подразделения в Украину".



По словам Бутусова, в 150-й дивизии один мотострелковый полк сокращен, и один танковый полк добавлен – два мотострелковых и два танковых полка.



"Степная равнинная местность на Донбассе благоприятствует применению танковых соединений, – считает журналист. – При этом 150-я дивизия оснащена новейшими российскими танками Т-72Б3, в том числе специальной "украинской" модификации образца 2015 года. Понеся большие потери в танках в ходе войны в Украине от действий украинской пехоты, российское командование в новой модификации усилило защиту от ручного противотанкового оружия, прежде всего типа РПГ-7 (29 августа 2014 года доброволец батальона НГУ "Донбасс" Евгений Тельнов подбил и уничтожил во время прорыва из Иловайска сразу два Т-72Б3). Т-72Б3 имеют серьезные преимущества перед украинскими танками благодаря цифровой системе управления огнем, тепловизионному танковому прицелу, и мощному двигателю в 1130 л. с. В 150-й дивизии находится свыше 200 танков.



"Украинская армия" Путина: зачем это Кремлю



Все действия Путина направлены на построение новой Российской Империи – если не в границах бывшего СССР, то хотя бы в их части с помощью созданных на оккупированных территориях квазиобразований типа Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, "ДНР" и "ЛНР". Под эти углом многие эксперты и рассматривают его законы об "украинизации" российской армии.



"Путин неоднократно упоминал о самой, по его мнению, огромной трагедии XX века – распаде СССР, – напоминает политолог Александр Радчук. – И действительно, нынешняя российская властная верхушка не сходит с нацеленного курса и методично придерживается собственной стратегии – быть противовесом Запада. Другое дело, хватит ли для этого ресурсов, удастся ли сохранить монолитность внутри российского общества, воссоздать миф о "сильном государстве" и власти, которая способна навести порядок не только у себя дома, но и в мире. Ряд геополитических событий, которые произошли в последнее время, очертили очень опасную тенденцию: что бы ни делала Россия, мировые лидеры не способны эффективно противодействовать ее методам достижения целей. А иногда и сами становятся ее жертвами или даже союзниками".



Россия не только присваивает себе чужие территории, она также "приватизирует" общие победы, чужие историю и культуру.



"Несмотря на многовековую историю, об Украине принято говорить в рамках российской истории. Николай Гоголь, Владимир Великий, Киевская Русь, Анна Киевская – всё это достояние Украины, которое уже долгое время путем искусного обмана позиционируется как достояние России", – отмечает Леся Куруц-Ткач, являющаяся исследователем Центра политического и стратегического анализа STRATPOL в Братиславе. – Князь Владимир Великий, согласно российской пропаганде, был "всероссийским князем", который "заложил основы для сплочения русского народа и фактически проложил путь строительству сильного централизованного российского государства". В начале 2015 года в Москве даже был установлен 25-метровый памятник Владимиру Великому. То, что киевский князь к Москве не имеет никакого отношения, совершенно не важно. Гораздо важнее величие, пафос и легенда об историческом наследии".



Любимая "фишка" Кремля – мифы о Великой отечественной войне.



"Присваивая почетные украинские наименования целому ряду частей российской армии, Путин обновляет историю Великой отечественной войны. Именно Великой отечественной. Российская Федерация обновляет и переписывает историю этой войны под себя. Они потеряли довольно большой арсенал в плане идеологии. Потеряли, например, Самаро-Ульяновскую военную дивизию, которая когда-то стояла во Львове, потеряли 25-ю Чапаевскую и еще ряд частей и подразделений, которые носили почетные названия, присвоенные им ранее, – отмечает военный эксперт Олег Жданов. – Этими наименованиями россияне зацепили не только Румынию, но и Германию и Польшу. Таким образом, они определяют роль и место Российской Федерации, страны, которой не существовало в период Второй мировой. Поэтому они выделяют Великую отечественную и так ее героизируют, что эта война становится основной. Тогда как Вторая мировая – это просто эпизод Великой отечественной".



По мнению Жданова, следующим шагом будет обращение Министерства культуры и туризма РФ к указанным странам об установке памятных знаков. "О том, что эти полки принимали участие в боях. Потом они приедут туда возлагать цветы, будут делать инсталляции, попросят поставить памятник… То есть, это целая идеологическая программа по популяризации России, возвеличивания ее роли и места даже в истории, – считает военный эксперт. – У россиян нет завтрашнего дня, они живут вчерашним. Ведь сегодняшний день у них это кризис, постоянная борьба между холодильником и телевизором, разжигание вооруженных конфликтов в разных странах: Сирии, Украине, Нагорном Карабахе, Осетии и Абхазии, Приднестровье. Поэтому у них такой тезис, что вот мы герои, мы встаем с колен, мы великая страна. Но свое величие они ищут в прошлом, потому что в настоящем и будущем этого величия нет".



Украинский блогер, историк, общественный деятель Юрий Гудыменко также считает, что продолжается информационная пропаганда Российской Федерации, согласно российским частям и солдатам приписывают "всю тяжесть потерь" а заодно и всю победу во Второй мировой войне.



"Как говорил Путин, и мы помним эту "замечательную" цитату: "Советский Союз победил бы и без украинцев". Продолжается история о том, как все народы Советского Союза вычеркиваются русскими среди победителей, в первую очередь – украинцы. Именно этим мотивируется данное решение, – поясняет он. – Наименование воинских частей, сформированных на территории нынешней Российской Федерации, по названиям городов других стран – это подчеркивание того, что якобы русские освободили всю Европу. Там есть украинские, белорусские и польские (Варшавский полк) города. Это означает, что Россия приписывать себе все победы СССР во Второй мировой единолично".



Кроме того, по мнению историка, Россия использует шанс, чтобы напомнить, что все страны, которые так или иначе расположены рядом с ней (бывшего соцлагеря и СССР), относятся российской зоне влияния. "Россияне прекрасно понимают, как относятся в той же Польше, Украине или Беларуси к такого рода переименованиям. Однозначно – это намек на то, что Россия снова демонстрирует свои притязания на эти города, – считает Гудыменко. – Это в очередной раз напоминает тот факт, который мы давно знаем: Россия – агрессор. Россия хочет иметь в своем составе всю Украину, всю Беларусь. Россия напоминает Польше и другим странам рядом с ней, что все они, по мнению россиян, должны стать ее частью".



Независимый аналитик Валерий Снегирев подчеркивает, что 90-я гвардейская танковая дивизия (Витебско-Новгородская) была специально создана в СССР для вторжения в Венгрию в 1957 году. Она же в 1968 году была ударной дивизией, когда входила в Чехословакию. Шаги по восстановлению воинских подразделений из состояния баз хранения, безусловно, являются "наращиванием мускулов", уверен он. "Не важно, как они называются, а важно то, что они вытащили знамена из нафталина, их отрусили, чтобы моль не съела. И к этим знаменам добавили части, полностью кадрированные, т.е. укомплектованные техникой и личным составом", – говорит Снегирев.



Народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина") называет неизбежной атаку России, подчеркивая, что Кремль ее последовательно готовит. "В РФ каждый год на это выделяются миллиарды долларов, – напоминает парламентарий. – Это запрограммировано в военной доктрине Москвы, в ее законах, в бюджете, в так называемой корпоративной культуре армии… Темпы подготовки и развития украинской армии к обороне пока отстают от темпов подготовки российской армии к агрессии. Основным тактическим требованием к следующему президенту должна быть быстрая подготовка всей страны (не только ВСУ) к противодействию плана оккупации Украины".



Реальным считает полномасштабное нападение РФ на Украину и политолог Кирилл Сазонов. "Львовский, Житомирский и Нежинский танковые полки названы так совсем не ради исторической памяти, – говорит он. – И не ради троллинга. Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе. Либо за особые успехи при "освобождении" этих городов. Авансом. Безумие? Конечно. Но в той плешивой голове все менно так и работает – оцените его действия за последние годы… Они реально собираются в перспективе иметь свои танковые части во Львове, в Нежине и Житомире. А вы думали – только Крым и Донбасс там на штабных картах?".



Кремль дал очередную пощечину не столько Украине, сколько западным государствам. Так политолог Михаил Басараб прокомментировал скандальный указ Путина, согласно которому некоторым воинским частям РФ присвоили названия городов других государств. Такие наглые шаги Москвы ничем не отличаются от угроз северокорейского диктатора Ким Чен Ына уничтожить США, считает эксперт.



"Маленькими шагами Россия пытается расширить границы дозволенного. Хочет увеличить арсенал разрешенных приемов, средств нарушение международного права. Проверяют реакцию Украины и мира. Насколько решительной она будет. К этому времени мир вяло реагирует на произвол РФ. Кремль наращивает масштабы своей наглости", – поясняет Басараб.



Журналист Виктор Лешик в свете присвоения частям РФ названия городов, не имеющих отношения к России, подчеркивает, что экспансия Кремля носит не только территориальный характер. "Это битва за толкование близкой и дальней истории. Крым отрезали или перешел в РФ в результате референдума? СССР – это Россия с 1922 по 1991 или все же союз национальных государств, совместно победивших нацизм? В июне 1941 года началась Отечественная война, или один заговорщик напал на другого, нарушив соглашение о разделе Европы? Мы должны давать свой четкий ответ, – уверен Лешик. – Ибо так дождемся того, что в Думе России нас официально переименуют в Малороссию".



"Украинская армия" Путина: украинский ответ



Экс-замглавы Службы безопасности Украины Александр Скипальский заявил, что лучшим ответом на новую пропагандистскую атаку со стороны страны-агрессора будет курс, суть которого – подальше от Москвы. "Для этого, в частности, необходимо возвеличивать своих настоящих героев, держать курс в НАТО и ЕС, а также бороться с разворовыванием страны. А в России пусть бесятся – нам на это наплевать", – подчеркнул Скипальский.



Политолог Михаил Басараб призывает официальный Киев жестко осудить провокационный шаг Путина. "Также надо обратиться к международному сообществу. Указать ему на вражескую сущность таких действий не только по отношению к Украине, но и ко всей Европе, – уверен он. – Это должно стать поводом для усиления санкционного давления и продолжения политики международной изоляции кремлевского режима".



А вот военный эксперт Олег Жданов призывает не разгонять панику. "Политический повод для масштабных боевых действий со стороны России на сегодня полностью отсутствует, – говорит он. – Мотивация РФ для начала масштабной войны на европейском континенте отсутствует полностью. Угроза санкций и противостояния Запада в случае начала войны будет просто колоссальной и катастрофической для России. Путин это прекрасно понимает, поэтому ищет другие пути и способы построения диалога с Западом и Штатами. О войне не может быть и речи. Им достаточно той войны, которая идет на востоке Украины, такая перманентная и необъявленная. За счет этого они консолидируют свое общество, показывая, что вот мы дальше боремся с киевской хунтой и с бандеровцами. Это вполне достаточно, но тяжело вести и эту войну".



Советник замглавы Администрации президента Украины Василий Павлов также призывает не впадать ни в крайности, ни в истерику. "Украина должна продолжать присвоение почетных наименований воинским частям, опираясь на собственные военно-исторические традиции и опыт этой войны, – поясняет Павлов. – Этот процесс должен быть ускорен и сопровождаться мощной пропагандистской кампанией, как среди военных, так и в обществе".



Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также не смолчал на присвоение некоторым частям росармии имен украинских городов.

"Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют, – отмечает Муженко. – Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения".



Начальник Генштаба заявил, что эти действия четко сигнализируют о том, что Россия не собирается остановиться на аннексии Крыма и частичной оккупации Донбасса, желая получить все территории нынешней Украины.



Муженко также отметил, что на фоне этого присвоения названий подписал приказ о декоммунизации ВСУ и добавил, что российская армия, по сути, не имеет традиций, так как традиции современной российской армии – это "смесь имперских и советских мифов".



Блогер Роман Кулик уверен, что эта инструкция от Генштаба точно не готовилась как ответ на утверждение Путиным названий в/ч. Но воспринимается именно в русле продуктивного противодействия действиям РФ и системной зачистки армии от советских маркеров.



"Почти 3 года понадобилось для осознания необходимости разработки системного документа для организации работы в сфере идеологической работы в армии. Но теперь есть четкая методичка, которая касается таких вопросов в функционировании ВСУ", – радуется Кулик. Он также приводит некоторые моменты приказа Муженко:



— демонтаж (с объяснением – почему это делается) памятников, мемориальных объектов, средств наглядной агитации и т. д., содержащих символы коммунистического режима, причастные к лицам, устанавливавшим в Украине советскую власть осуществлявшим политику уничтожения украинского языка, репрессии;

— наполнения музеев и библиотек замыкается на Программе восстановления и внедрения национальных боевых традиций в ВСУ;

— присвоение почетных наименований, демонтаж объектов, проведения мероприятий – всё должно сопровождаться разъяснительной работой среди личного состава;

— не допускается празднования дат, связанных с Красной армией и Советской армией;

— не допускается участие военных в мероприятиях, во время которых используется символика тоталитарных режимов.



Далеко не всем такие изменения пришлись по вкусу. Нардеп, бывший оппблоковец, один из лидеров партии "За життя!" Евгений Мураев, который фактически открыто работает на Кремль, отмечает: "Как выпускнику Ленинградского ВОКУ и советскому комбату, Виктору Николаевичу Муженко было бы неплохо разобраться, какие традиции все-таки его, какие не его, кто кого освобождал и откуда есть пошла руководимая им армия. А до того времени не выставлять себя на посмешище".