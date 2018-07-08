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Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины
С 1 июля на Донбассе должно было вступить в силу т.н. "хлебное перемирие". Должно было, но – не вступило. Почему перемирия срываются снова и снова (а это – уже 14 или 15), эксперты пояснили в комментариях "Апострофу".
"Первая причина – это нежелание сторон. Вторая – пресловутый человеческий фактор, ведь достаточно хотя бы одного уставшего или неадекватного бойца с любой стороны, чтобы перемирие было сорвано. Третья причина – нежелание самой РФ. Если вспомнить Минские соглашения, то они начинаются с пункта о разведении сторон и прекращении огня, - поясняет аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. - Перемирия заключаются в рамках Минского процесса, но если не выполняется общее, рамочное соглашение, то почему должно выполнятся частное соглашение, заключенное в рамках Минска? Для РФ поддержание определенного уровня активности на Востоке Украины на сегодняшний день выгодно. РФ во всех конфликтах, когда речь заходила о поиске путей примирения, всегда повышала ставки. Сейчас идут консультации о формате миротворцев, консультации перед встречей Трампа и Путина и, в связи с этим, тем более, я не вижу причин, почему Россия должна отказываться от своей привычной тактики повышения ставок и переходить к мирному сосуществованию сторон".
Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что вторая сторона, с которой в Минске договаривается Украина, изначально выбрана неправильно.
"Россия не признает себя стороной конфликта, агрессором или оккупантом. В связи с этим, перемирия и объявленные шаги в сторону стабилизации ситуации абсолютно не имеют смысла. Перемирие заключается между Украиной и как бы "восставшими республиками" Донбасса. Но на самом деле перемирие должно заключаться между руководителями Украины и России. Вот тогда перемирие будет иметь смысл. А то, что происходит сейчас, это просто информационные процессы, которые существуют отдельно от реальной ситуации на Донбассе. Это информационно-дипломатическая игра", - подчеркнул Самусь.
"Полная заморозка конфликта на Донбассе не в интересах Кремля, - соглашается военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. - Создание зоны нестабильности на Донбассе, для оказания давления не только на Киев, но и на ЕС, США, является одним из элементов реваншистской стратегии неоимпериализма Москвы… Несмотря на то, что эффект от перемирий минимален, такие инициативы необходимы с точки зрения будущих судебных процессов, по которым будут представлены факты, что, например, заключенное в такой-то день перемирие, было нарушено определенной стороной. Все эти факты уже сейчас фиксируются СММ ОБСЕ, и в дальнейшем, в перспективе будущих судебных разбирательств, они будут представлены. Чем больше и чем чаще противник нарушает перемирие, тем хуже ему".
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, боевики, обстрелы, оккупанты
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