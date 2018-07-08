Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо

08.07.2018 21:20

Спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин прокомментировал вышедшую на сайте donbass.ua новость о том, что российские оккупанты вывозят с Донбасса зерно.



"Рашисты, как настоящие оккупанты, вывозят с подконтрольных территорий всё зерно, чтобы местное население страдало от нехватки продовольствия и платило за него повышенную цену, - отмечает Волошин. - Те, кто призывал на Донбасс "русский мир", в полной мере уже понимают, которое "улучшение" он принес на их землю. В течение четырех лет с плодородной украинской земли вывозится в Россию зерно, фактически за бесценок, а в обратном направлении идут некачественная мука, "паленая" водка, соевая колбаса и сигареты из разного бурьяна (донтабак). Подобным дерьмом оккупанты отравляют местное население".



В этом году российские боевики снова "положили глаз" на донецкую пшеницу и готовят транспорт для скорейшего ее вывоза, отмечает Волошин, подчеркивая, что вскоре эшелоны вагонов и колонны зерновозов снова пойдут "за поребрик".