Участница "Евровидения" стала музой добровольцев и дала необычный концерт в Мариуполе (ВИДЕО)

08.07.2018 16:10

Настоящая патриотка Украины, певица Анастасия Приходько (участница "Евровидения-2009") 7 июля, в зале мариупольского ДК "Украинский дом", дала потрясающий концерт. Средства от него направят на нужды защитников Украины.



Командир воюющего в Широкино 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт с позывным "Червень" назвал Анастасию Приходько - музой добровольцев, передает MRPL.CITY.



В зале ДК "Украинский дом" Андрей Гергерт поблагодарил Анастасию Приходько за акцию по сбору средств на лечение добровольцев его батальона УДА. Благотворительный концерт певицы собрал аншлаг. По словам организаторов, билеты на него выкупили компания Метинвест, полиция, прокуратура, ряд мариупольских предприятий и частных фирм.



Настя представила зрителям свою программу "Крылья", в которой прозвучали как её авторские композиции на украинском и русском языке, так и любимые певицей песни Виктора Цоя.







"Яркое эмоциональное выступление певицы вызвало бурную реакцию зала, а песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен" зрители пели хором. Романтические баллады Анастасии мариупольцы слушали со слезами на глазах, - пишет MRPL.CITY. - Энергетика, широкий диапазон голоса, тонкая эмоциональная гамма исполнительницы покорили сердца гостей благотворительного вечера, и каждая композиция вызывала овации".



Во время общения со зрителями артистка заявила, что активно занимается изучением украинского языка и уже использует полученные знания в создании новых текстов для своих песен. Также певица отметила, что репутация – это все, что у неё есть, и поэтому она отказывается заниматься политикой. Еще Анастасия призвала мариупольцев, несмотря на ситуацию в стране, стремиться к позитивным изменениям в жизни, начиная это движение "с себя".



"Идет война, все устали, но мы есть друг у друга и это очень важно. Всё меняется на планете, но если у тебя есть душа и любовь, они никогда никуда не денутся", - сказала певица, обращаясь к зрителям.



В момент исполнения одной из песен Приходько спустилась в зал и пожала руку каждому из морпехов, приехавших с передовой на этот необычный концерт.