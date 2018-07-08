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Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения
На следующей неделе мобильное подразделение Ощадбанка вблизи линии разграничения на Донетчине будет работать 5 дней.
График, согласно которому мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов в Донецкой области в период с 9 по 13 июля, опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ:
Напомним, что специалисты мобильного подразделения Ощадбанка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и другое.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
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