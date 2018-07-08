Волкер назвал конфликт на Донбассе "осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги"

08.07.2018 10:15

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest, что за конфликтом на Донбассе стоит Россия.



"Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух "народных республик", их финансированием и поддержкой", - отметил Волкер роль России в событиях на украинской земле.



По его словам, Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину.



"Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества (связанного с Россией, - ред.)", - подчеркнул Волкер.



Вместо этого, по его словам, вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической, обращенной на Запад, Украины. "Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептично настроены к России. Так что положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России. Они же хотят лучших отношений с Украиной", - уточнил Волкер.



По его словам, РФ настойчиво повторяла две вещи в ходе переговоров: одна из них - это поддержка минских соглашений, в которых отмечается очень четко, что эта территория является частью Украины и будет восстановлена в этом качестве.



"А второе – это то, что они обеспокоены судьбой русскоговорящих людей в Украине. Так как раз эти люди более всего страдают от этого конфликта. По всей Украине есть русскоговорящие люди – в Харькове, в Одессе, в Киеве. И нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления, они ведут нормальную жизнь. Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт. И во имя спасения этих людей мы хотим, чтобы это закончилось", - отметил Волкер.



Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.



Ранее Волкер подчеркнул, что США не собираются признавать аннексию Крыма.



Также он подчеркивал, что созданные РФ на оккупированной части Донбасса квазиобразования "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям.