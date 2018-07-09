«Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО

09.07.2018 16:37

Мобильная связь в ОРДЛО не работает из-за обрыва волоконно-оптической линии связи.

Пресс-секретарь Vodafone Украины Виктория Павловская отмечает: «Произошел обрыв волоконно-оптической линии связи, которая обеспечивает услуги на неподконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской области».

При этом сроки восстановления связи в пресс-службе не сообщили, сейчас компания выясняет все подробности.

Источник: https://donpress.com