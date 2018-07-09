- УБД и пенсии для боевиков21:10
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
УБД и пенсии для боевиков
Российские наемники, воевавшие на Донбассе и в Сирии, требуют от властей РФ легализацию и статус УБД. Жалуются, что нет должного уважения к их нелегкому кровавому труду, полиция косо смотрит, к семьям часто относятся без уважения.
Хотя некоторые из этих незваных гостей получали российскиегосударственные награды лично из рук Путина. Такая вот несправедливость.
На этих подонков нам, естественно, плевать с высокой горки. Какой там статус они получат в России — не важно, в Украине и Сирии они остаются преступниками и террористами. Даже у попавших в руки украинских контрразведчиков российских военных статус немного выше, чем у этих негодяев. Все, тема российских солдат неудачи закрыта.
А написал об этом просто для того, чтобы задать один ключевой вопросвсем украинским политикам, которые представляют так называемую «партию мира». «Оппоблоку» с прочими отколовшимися представителями Партии регионов под другими названиями, некоторым представителям «Батькивщины» и всем остальным, предлагающим вести прямые переговоры, понять и простить.
Вопрос простой — как быть с боевиками в рядах так называемого ополчения ДНР и ЛНР с украинскими паспортами?
Если мы их, как вы предлагаете, поймем и простим, дальше что? Они наверняка тоже захотят статус УБД. Они же после амнистии уже не преступники, а участники боевых действий, да?
А получившие ранения от оружия защитников Украины — получат инвалидность и соответствующие пенсии со льготами? А мы будем платить налоги, чтобы стрелявшие в наших защитников получали пенсии и льготы? Театр абсурда получается, да, господин Новинский и товарищи? Какую-то ерунду предлагаете.
Так называемой «партии мира» на заметку. Никаких льгот и пенсий «участникам боевых действий» против Украины украинцы платить не будут. Никогда.
Вот такой вот большущий болт с резьбой можем показать. И не только показать. Даже не думайте об этом. Пусть в Мордоре получают статусы и пенсии — они же на их стороне воевали.
А будете настаивать на этом в рамках мирного плана или Минских соглашений — снесут вас к чертовой матери после первой же попытки такое протащить, даже если вы каким-то чудом придете к власти. Запомните это покрепче — поможет сэкономить на переезде в Ростов.
Кирилл Сазонов, политолог
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, боевики, пенсии
- Боевики дважды атаковали силы АТО под Марьинкой, а в Авдеевке ДРГ противника пыталась штурмовать наблюдательный пост ВСУ
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Боевики «ДНР» недовольны низким уровнем обеспечения
- "Днепр-1" следит за донецкими базами "Гиви"
- Боевики наращивают силы, прикрываясь "подготовкой к параду"
- Названы причины, почему Кремль не пойдет на масштабную войну против Украины
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Конец кровавой войны: в Африке подписано мирное соглашение22:05
- В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС21:30
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан20:45
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- «Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины19:50
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех