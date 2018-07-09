УБД и пенсии для боевиков

09.07.2018 21:10

Российские наемники, воевавшие на Донбассе и в Сирии, требуют от властей РФ легализацию и статус УБД. Жалуются, что нет должного уважения к их нелегкому кровавому труду, полиция косо смотрит, к семьям часто относятся без уважения.

Хотя некоторые из этих незваных гостей получали российскиегосударственные награды лично из рук Путина. Такая вот несправедливость.

На этих подонков нам, естественно, плевать с высокой горки. Какой там статус они получат в России — не важно, в Украине и Сирии они остаются преступниками и террористами. Даже у попавших в руки украинских контрразведчиков российских военных статус немного выше, чем у этих негодяев. Все, тема российских солдат неудачи закрыта.

А написал об этом просто для того, чтобы задать один ключевой вопросвсем украинским политикам, которые представляют так называемую «партию мира». «Оппоблоку» с прочими отколовшимися представителями Партии регионов под другими названиями, некоторым представителям «Батькивщины» и всем остальным, предлагающим вести прямые переговоры, понять и простить.

Вопрос простой — как быть с боевиками в рядах так называемого ополчения ДНР и ЛНР с украинскими паспортами?

Если мы их, как вы предлагаете, поймем и простим, дальше что? Они наверняка тоже захотят статус УБД. Они же после амнистии уже не преступники, а участники боевых действий, да?

А получившие ранения от оружия защитников Украины — получат инвалидность и соответствующие пенсии со льготами? А мы будем платить налоги, чтобы стрелявшие в наших защитников получали пенсии и льготы? Театр абсурда получается, да, господин Новинский и товарищи? Какую-то ерунду предлагаете.

Так называемой «партии мира» на заметку. Никаких льгот и пенсий «участникам боевых действий» против Украины украинцы платить не будут. Никогда.

Вот такой вот большущий болт с резьбой можем показать. И не только показать. Даже не думайте об этом. Пусть в Мордоре получают статусы и пенсии — они же на их стороне воевали.

А будете настаивать на этом в рамках мирного плана или Минских соглашений — снесут вас к чертовой матери после первой же попытки такое протащить, даже если вы каким-то чудом придете к власти. Запомните это покрепче — поможет сэкономить на переезде в Ростов.

Кирилл Сазонов, политолог

Источник: https://politeka.net