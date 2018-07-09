В Мариуполе масштабный пожар

09.07.2018 14:15

Порядка одного гектара пшеницы сгорело в пожаре вместе с прилегающей лесополосой, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

Жара и засуха продолжают провоцировать пожары на востоке Украины - за выходные на Донетчине произошло 22 возгорания. Страдают от огня не только сухостой и лесополосы, но и несобранный до конца урожай.

В субботу, 7 июня, вблизи крупного торгового центра в Мариуполе произошел пожар на поле с пшеницей, вследствие чего была уничтожена площадь посевов в 1 Га, а также огонь охватил прилегающую лесополосу.

«Сейчас продолжается зерноуборочная кампания. Чаще всего основными причинами возникновения пожаров во время уборочной кампании является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности», - комментируют в пресс-службе.