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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ

10.07.2018 07:35
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Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ

В подразделения боевиков «ДНР» постоянно наблюдается «нехватка кадров». В ряды боевиков постоянно пытаются заманить новых «военнослужащих». Но те, кто уже «служит», отговаривают других.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В ряды боевиков «ДНР» постоянно пытаются заманить «новые кадры». Не смотря на все посулы, уже вступившие в ряды «ДНР» боевики отговаривают других от вступления в НВФ. Особенной «любовью» пользуются определенные подразделения.
Так, например, «7 бригада 3 батальон», в который «требуются военнослужащие. Любые рядовые должностя» считается особенно гиблым местом.

Вот что пишут боевики в соцсетях:

«7 бригада, этоже в ЛНР?»,
«Инна, относятся к ЛНР. А части находятся в ДНР»,
«Инна, проигранная бригада»,
«3 мсб. Бывший батальон Мачете (сейчас отбывает наказание за убийство девушки в РФ). Или в СИЗО или на зоне. Контора ваша находится в Кондратьевке рядом с Горловкой. Самая бардачная бригада во всей ЛДНР. Личный состав: алкаши, гопники, наркоманы, мародеры и прочая шушера. Офицерами становятся по знакомству или за определенную сумму денег. Воруют в этой бригаде все, начиная от старшин и заканчивая командиром дивизиона. Отношение к добровольцам из других стран поганое, данные паспортные ит.д.сдаются штабом на Миротворец и прочее. В этот отряд набор уже год идет, личного состава (рядового) практически нет. Ищут лохов. Не ведитесь на этот развод!!!»,
«Плюс в 7 бригаде постоянные поборы из зарплаты от 500 до 1000 на различные нужды. Увольнять по хорошему не будут, даже если закончился контракт».



Теги: Донбасс, зарплата, военнослужащий, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети, НВФ
 
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