"Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час

10.07.2018 10:09

На территории "ДНР" оккупационные "власти" сделали "подарок" жителям, сократив недавно комендантский час. Дончанин, пишущий в Сети под ником Фашик Донецкий, отмечает, что сейчас мирным жителям запрещено находиться на улице с наступлением комендантского часа уже не с 23 до 5 часов, а с часу ночи, то есть, оккупационные "власти" вдруг поняли, какой ущерб наносит "экономике" "ДНР" необходимость для людей быть дома к 22:30, передает "Диалог.UA".

Прежде всего это невозможность для людей устроиться работать на предприятиях, расположенных далеко от места жительства, отсутствие перспектив у индустрии общепита (кафе, рестораны), у различных развлекательных заведений. Блогер отмечает, что такая "милость" со стороны оккупантов - превосходная иллюстрация глубины падения, совершенного "народными республиками" хотя бы потому, что наличие комендантского часа и развитие экономики - понятия несовместимые. Да, какое-то ее "оживление" вполне вероятно. У людей появится больше возможностей для того же трудоустройства. Возможно, будет продлена работа общественного транспорта. Будут активнее работать кафе, рестораны и развлекательные заведения, и, соответственно, все больше наполняться карманы главарей боевиков. Но, с другой стороны, сокращение комендантского часа может быть просто уловкой для того, чтобы оккупационные власти и местные "налоговики" воспользовались "оживлением" экономики, в процессе которого создались бы новые предприятия. Потом прежний комендантский час по любому надуманному предлогу можно будет вернуть и начать неслабо "доить" привыкших к послаблению нарушителей. "Все так называемые ожидаемые поступления в бюджет дрындыды сожрут штрафы от ташкента. Я б на месте орков выждал бы месяц и начал пи*****ть штрафы коммерсам новым, чтоб не быковали и шоб дочка ташкента в Турцию могла ездить спокойно. Стартап вообще бимба: продлеваем действие комендантского часа, ждем новых коммерсов шоб зарегистрировались эдак месяц и на второй месяц выписуем штрафы де*илам, взятки себе в карман, возвращаем комендантский час как было раньше. Все. Оцените финт ушами и завидуйте молча", - пишет блогер. Также по его словам, оживление работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений неминуемо приведет к увеличению количества конфликтов между разными категориями их посетителей: гражданскими и так называемыми "военными". И последствия могут быть самыми печальными. Впрочем, будет ли "оживление" экономики вследствие сокращения комендантского часа - еще большой вопрос. И ответ на него зависит от того, сможет ли перестроиться в соответствии с нововведением общественный транспорт, состояние которого хуже, чем плачевное. "Не исключаю пропагандистский эффект от продления "длины поводка". Орки спокойно могут взорвать мирняк в кафешке или на остановке и сделать комендантский уже не с часу ночи, а часиков эдак с 9 вечера, мол мы ж говорили шо шпийонов американских полный город. Но на пока русские пропагандоны будут обыгрывать тему не***бенной свободы, которая есть, ну то есть внезапно появилась, на оккупированных. Ватаны, а назовите мне хоть одну страну, где есть комендантский и где развивается ыканомика? Не слышу", - продолжает житель Донецка. Он также допускает, что с продлением комендантского часа в "ДНР" возрастет количество ДТП и даже убийств. "Короче говоря, на оккупированных рф территориях будет ну очень весело после продления комендантского часа. Наблюдаем", - подытоживает свои предположения житель оккупированного РФ города.