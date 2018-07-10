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ЕС призвал платить пенсии оккупированному Донбассу
На состоявшемся 9 июля саммите ЕС-Украина подчеркнули важность соблюдения прав тех граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной Украине территории, сообщает Трибун.
"Мы согласились, что есть необходимость предоставлять нашу поддержку наиболее уязвимым лицам на востоке Украины, включая внутренне перемещенных лиц. Мы подчеркнули важность дальнейшего облегчения доступа и движения людей и гуманитарных товаров вдоль всей линии разграничения, а также обеспечение полных прав гражданина Украины для тех украинцев, которые проживающих на территории, временно неподконтрольной Украине", – отмечается в заявлении по итогам 20-го саммита ЕС-Украина в Брюсселе.
В частности, речь шла о пенсии, получить которую жители ОРДЛО могут только на контролируемом Донбассе.
Теги: Донбасс, оккупация, Евразийский союз, пенсии
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