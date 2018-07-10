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Ещё один «командир ДНР» срочно уезжает в РФ
Известный пропагандист «ДНР», российский писатель и «командир батальона» Захар Прилепин покидает свой «пост» и уезжает в РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Известный пропагандист боевиков «ДНР», российский писатель и «командир батальона» Захар Прилепин заявил, что «уходит с поста» и возвращается в РФ – «слишком много дел накопилось». Вот что Прилепин написал на своей странице в соцсети: «Наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы—ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; наступления не будет, а в России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира».
Некоторое время назад убыл «на лечение» наемник Деян Берич, больше известный, как «Деки».
Жители временно оккупированных территорий уже окрестили такие «срочные отъезды» по «уважительным причинам» «крысиными бегами».
Вот что жители временно оккупированной части донетчины пишут в соцсетях:
«Вот и Прилепин почуял перемены и валит из «батальона»… Крысы побежали с тонущего корабля «Правительство Захарченко»… А эта крыса не чует, она знает, что пора бежать»,
«Сначала уехал Деки, теперь уезжает Прилепин, что то намечается?».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко, соцсети, Захар Прилепин, РФ
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