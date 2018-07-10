«Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»

10.07.2018 19:26

Недавно на YouTube появилось видео, под названием «Гимн ДНР 2018». Видеоролик опубликован жительницей Донецка, назвавшейся Уставшей Дончанкой. Она предупреждает, что текст «гимна» содержит ненормативную лексику, но иначе «мы уже не можем».

«В четырнадцатом году я верила, что нас, как и Крым, заберет к себе Россия. А сейчас я ни во что не верю и просто хочу, чтобы это все побыстрее закончилось», — пишет разочаровавшаяся сторонница «русского мира».

Обновленный текст «гимна ДНР» наложен на мотив композиции российской группы «Аквариум». Два грустных голоса жалуются на жизнь, называя ее «…опой». Сетуют, что после голосования на «референдуме» их жестоко обманули.

В комментариях к ролику, напоминают, что очень много жителей Донбасса с проукраинской позицией уже 5 год вынуждены жить в оккупации. И виноваты в этом такие, как Уставшая Дончанка.

«Что скажете, „великие судьи“, о тех, кто просто жил своей жизнью в украинском Донецке, а потом не ходил на референдум, потому что его устраивала Украина и он любил ее со всеми ее трудностями? И живет уже четыре года в чертовом аду», — справедливо возмущаются в комментариях.

Источник ДонПресс