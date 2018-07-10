Предатель Кузя растоптал флаг Украины и словил "ответку": на Донбассе убит 20-летний боевик из Донецка

10.07.2018 07:48

Уничтоженный террорист родом из оккупированного Донецка, до своего 21-летия предатель Украины не дожил всего неделю. Оккупанта убили еще в конце июня.

В Сети напомнили, чем именно в свое время "прославился" перешедший на сторону агрессора житель Донецка. Фото с боевиком опубликовал Necro Mancer в Twitter, передает "Диалог.UA".

Имя боевика, пополнившего список "200-х" "непобедимой" армии Путина Александр Чеботников по кличке Кузя.

Террорист часто любил хвастаться в соцсетях своими "успехами" на "благо" оккупантов. В частности, именно он публично растоптал флаг Украины. Чеботников после выложил в соцсети фото, где он стоит ногами на украинском символе поверх резинового коврика.

Новость вызвала бурные обсуждения. Украинцы напомнили, что топтать флаг Украины – очень плохая примета, и для непонимающих это все в дальнейшем оборачивается роковыми последствиями. "Плохая примета - топтать флаг Украины!!!" "Знатно хлопцi клепают полудурков понаехавших", "Кузино творчество: "бессмысленно осмысливать" - наркоман наверное, бессмысленно сдохнуть предателем за 15 тыс руб/мес", "Скорее бы всю гопоту перестреляли", - пишут комментаторы.