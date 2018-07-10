Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса

10.07.2018 18:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса

16 июля в Хельсинки пройдет встреча Трампа и Путина, после чего президент России, скорее всего, выведет большую часть российских военных. Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин будут мало говорить об Украине и не станут подписывать никаких документов, так как это будет ознакомительная встреча. Он заявил, что предстоящая встреча президентов США и России, может стать решающей для Донбасса.

Тымчук убежден, что наступило то время, когда затяжные конфликты могут решаться после одной - двух встреч. В пример нардеп привел переговоры США и КНДР, которые оказались более положительными, чем все предполагали. Трамп смог убедить Ким Чен Ына прекратить вражду и вскоре на одну ядерную державу станет меньше.

Депутат убежден, что на встрече с Путиным может произойти то же самое и некоторые вопросы двинуться с "мертвой точки". Некоторые проблемные конфликты могут решиться благодаря этой встрече, такие как Сирия и Донбасс.

Тымчук сообщил, что никто, кроме самого Трампа, не знает, о чем президенты будут говорить, однако для продолжения конструктивного диалога Путин будет вынужден пойти на уступки в вопросах Донбасса и может вывести если не все, то часть войск.

Признание Трампом Крыма российской территорией маловероятно, однако если это произойдет, то Европа вернется в то время, когда начались две мировые войны.

Президент России Владимир Путин не допустит появления миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса, так как понимает, что следующим шагом ООН станет введение миротворцев в Крым.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, ООН, конфликт, Сирия, Дональд Трамп, Тымчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх