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Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
16 июля в Хельсинки пройдет встреча Трампа и Путина, после чего президент России, скорее всего, выведет большую часть российских военных. Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин будут мало говорить об Украине и не станут подписывать никаких документов, так как это будет ознакомительная встреча. Он заявил, что предстоящая встреча президентов США и России, может стать решающей для Донбасса.
Тымчук убежден, что наступило то время, когда затяжные конфликты могут решаться после одной - двух встреч. В пример нардеп привел переговоры США и КНДР, которые оказались более положительными, чем все предполагали. Трамп смог убедить Ким Чен Ына прекратить вражду и вскоре на одну ядерную державу станет меньше.
Депутат убежден, что на встрече с Путиным может произойти то же самое и некоторые вопросы двинуться с "мертвой точки". Некоторые проблемные конфликты могут решиться благодаря этой встрече, такие как Сирия и Донбасс.
Тымчук сообщил, что никто, кроме самого Трампа, не знает, о чем президенты будут говорить, однако для продолжения конструктивного диалога Путин будет вынужден пойти на уступки в вопросах Донбасса и может вывести если не все, то часть войск.
Признание Трампом Крыма российской территорией маловероятно, однако если это произойдет, то Европа вернется в то время, когда начались две мировые войны.
Президент России Владимир Путин не допустит появления миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса, так как понимает, что следующим шагом ООН станет введение миротворцев в Крым.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, ООН, конфликт, Сирия, Дональд Трамп, Тымчук
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