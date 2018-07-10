В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов

10.07.2018 12:36

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» начинают вводить ограничения на покупку продуктов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» вводят ограничения на покупку продуктов питания. Как сообщают жители временно оккупированных территорий Донетчины в магазине при шахтерской птицефабрике ограничили количество покупки куриных тушек:

«Магазин шахтерская птицефабрика приказ руководства давать в руки не более 2-х кур».

Следует отметить, что такое «жесткое ограничение» — 2 штуки в руки — вводилось только на покупку стартовых пакетов «Феникса», которые к продуктам питания не относятся. Даже в 2014 году на протяжении короткого времени действовало ограничение на покупку определенных видов товаров не больше 5 кг или 5 единиц на 1 человека.

Жители оккупированных территорий с мрачным юмором констатируют, что ситуация «почти как в СССР – больше 1 кг/шт в одни руки не давать» наступит со дня на день.