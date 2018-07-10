Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе

10.07.2018 13:39

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Bild, отвечая на вопрос относительно отчетов ОБСЕ, согласно которым огонь на Донбассе открывают как боевики, так и украинские военные.

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны учитывать, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такая ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - отметил он.

Волкер подчеркнул, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

"Не забывайте, что ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы стреляете в том направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны".

Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер подчеркивал, что на Донбассе нет конфликта между гражданами украинцы.

"Это конфликт, вызванный российским вторжением на восток Украины. Россия осуществляет непосредственное командование и контроль над военными силами, а также осуществляет решительный политический контроль над политическими образованиями на оккупированных территориях", - заявил спецпредставитель США.

Источник from-ua.