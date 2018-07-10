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Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе

10.07.2018 13:39
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Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.
Соответствующее заявление он сделал в интервью Bild, отвечая на вопрос относительно отчетов ОБСЕ, согласно которым огонь на Донбассе открывают как боевики, так и украинские военные.
"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны учитывать, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такая ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - отметил он.
Волкер подчеркнул, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.
"Не забывайте, что ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы стреляете в том направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны".
Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил спецпредставитель.
Ранее Курт Волкер подчеркивал, что на Донбассе нет конфликта между гражданами украинцы.
"Это конфликт, вызванный российским вторжением на восток Украины. Россия осуществляет непосредственное командование и контроль над военными силами, а также осуществляет решительный политический контроль над политическими образованиями на оккупированных территориях", - заявил спецпредставитель США.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, стрельба, ВСУ, Волкер
 
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