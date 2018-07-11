Бойцы ВСУ рассказали, как ликвидировали боевиков «ДНР» в районе ДАП

11.07.2018 18:55

Военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили двух боевиков «ДНР» в районе Донецкого аэропорта.

Фонд «Вернись живым» сообщает: «Минус два оккупанта. Вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к позициям 56-й ОМБр в районе Донецкого аэропорта. Наши бойцы говорят, что враги шли вразвалочку дорогой и особо не скрывались. Метров 15−20 они шли в полный рост, несмотря на выстрелы».

По информации, украинский пулеметчик сделал несколько выстрелов, два из которых были точными.

Начальник штаба батальона 56-й ОМБр сообщил: «Судя по тому, что у одного татуировка „Славянск-2014“ — это те „попученцы“ с первой волны, которые каким-то чудом еще оставались живы».

Источник: https://donpress.com