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Добровольцы смогут воевать на Донбассе только при одном условии
В боевых действиях на Донбассе не могут принимать участие добровольцы, не входящие в состав Вооруженных сил Украины, так как это не предусмотрено законом о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в заявлении штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Сегодня.
Военные отмечают, что с уважением относятся к добровольческому движению и ценят их заслуги перед Украиной. В ООС пригласили бойцов вступить в ряды подразделения ВСУ, так как вне военных или силовых структур украинцы не могут воевать на востоке Украины.
"Объединенные силы информируют гражданское общество, что на 11 июля 2018 в воинских частях из состава Объединенных сил проходят службу 33 человека, которые в прошлом были членами организаций "Правый сектор", "Украинская добровольческая армия" и других добровольческих формирований", – сообщили в ООС.
В свою очередь командир 24-й отдельной механизированной бригады подполковник Валерий Гудзь подтвердил, что добровольцы не могут находиться на Донбассе в качестве военных и пригласил на службу в свою бригаду.
"Командующий ООС Сергей Наев заявлял, что в районе боевых действий имеют право и будут находиться лишь военнослужащие сектора безопасности и обороны. Другие граждане, которые не входят в состав силовых структур, не имеют права и не могут находиться на переднем крае и вести боевые действия. Знаю от генерала лично его почтенное отношение к добровольцам, но есть закон, который регламентирует новую Операцию объединенных сил. Приглашаю всех добровольцев на службе в составе бригады (24-й)", – сказал офицер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, добровольцы, ВСУ
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