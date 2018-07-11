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Посол Франции в Мариуполе сыграла на виолончели, - ВИДЕО

11.07.2018 20:10
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Посол Франции Изабель Дюмон в рамках своего визита в Мариуполь посетила филармонию. Здесь сегодня Мариупольский камерный оркестр «Реннесанс» подарил жителям Мариуполя концерт французской музыки.

Как оказалось, Изабель Дюмон муз ыкант и она пожелала присоединиться к оркестру. Почетной гостье выделили место первой виолончели.

Подробнее в видеосюжете.

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Франция, Мариуполь, виолончель, посол
 
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