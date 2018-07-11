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В Мариуполе активизировалась моль-мутант, пожирающая листья каштанов
Дендрологи назвали причину преждевременного увядания мариупольских каштанов, всему виной – вредитель, который не чувствителен к химикатам, передает MRPL.CITY.
Как рассказала инженер садово-паркового хозяйства коммунального предприятия зеленого строительства Наталья Гончарова изданию «Ильичевец.Город», причина заключается не в выпадающих кислотных осадках. Листья каштанов пожирают гусеницы каштановой минирующей моли, бабочки отряда чешуекрылых.
«Вредитель активизировался из-за общего снижения уровня атмосферных осадков. Именно жара и отсутствие влаги, которые наблюдаются на протяжении ряда лет, способствуют тому, что моль неоднократно в течение года откладывает яйца», - подчеркнула дендролог.
Сложность в борьбе с вредителем состоит в том, что насекомое мутировало и не чувствительно к химикатам – системным инсектицидам и акарицидам.
Кроме того, практически пятую часть городского грунта составляет соль и другие ингредиенты зимней посыпки дорог, что не дает деревьям нормально расти.
Напомним, что мариупольские пляжи в списке Минздрава как опасные для купания (КАРТА).
Ранее сообщалось, что суд признал проверки переселенцев из Донбасса на дому незаконными.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вредитель, каштан
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