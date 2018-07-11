В Минске обсудили восстановление мобильной связи в «ЛДНР»

11.07.2018 20:26

Сегодня в Минске на заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы принял участие представитель компании «Водафон Украина»

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что представитель компании озвучил приоритетные направления поддержки мобильной связи, которой пользуются жители ОРДЛО.

Олифер сообщила: «Речь идет о проведении международного аудита оборудования компании на территории ОРДЛО; предоставлении гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на территории ОРДЛО; возврате оборудования компании».

По ее словам, подгруппа по гуманитарным вопросам соберется на заседание в Минске 25 июля.

Источник: https://donpress.com